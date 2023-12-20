Прокуратура Миасса потребовала восстановить тепло в обледеневшем подъезде жилого дома

Главе городского округа внесли представление

В Миассе продолжается история с подъездом, который покрылся ледяным панцирем во время морозов. Его жильцы в социальных сетях показали, как жилой дом буквально превратился в ледяную пещеру. Прокуратура сегодня отчиталась о результатах проверки.

Еще 17 декабря жильцы дома № 2 по улице Победы в Миассе выложили в соцсетях видео, как в подъезде образовались снежные наросты. На сообщения СМИ отреагировали надзорные органы. А в мэрии пояснили, что панцирь образовался из-за открытой нараспашку двери: в сильные морозы образовалась корка на стенах и потолке подъезда.

В тот же день ледяной панцирь расчистили. Сегодня прокуратура сообщила, что главе города внесено представление об устранении нарушений закона в части прав жителей многоквартирного дома.

Аварийное обслуживание дома осуществляет ООО «Жилищник», но текущим управлением никто не занимается. Управляющие компании не торопятся взять дом «под свое крыло».

«Опрошенный директор ООО „Жилищник“ пояснил, что заявок либо обращений граждан об образовании снежных наростов в подъезде не поступало. Вместе с тем после получения информации о нарушении прав жителей дома в течение дня 17.12.2023 силами управляющей организации снежные наросты в подъезде дома были удалены, на входной двери установлена пружина для плотного прилегания двери», — поясняет пресс-служба прокуратуры.

Подъезд не отапливается, на протяжении многих лет система теплоснабжения в нем не работает и требует ремонта. Проверка прокуратуры посчитала, что власти не принимали мер по организации конкурса на право управления указанным многоквартирным домом.