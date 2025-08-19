Прокуратура Карабаша выявила грубые нарушения в лагере «Орленок»

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности

Исполняющий обязанности заместителя прокурора Евгений Лазарев рассказал, что поводом для проверки стала негативная публикация в интернет-СМИ и обращения граждан.

Проверка с привлечением специалиста Роспотребнадзора по Челябинской области показала грубые нарушения требований СанПиН: отсутствие мест для сушки обуви и перегородок в душевых, недостаток площади жилых помещений на человека и необходимой мебели, нарушения целостности покрытий пола и стен. Также были претензии к качеству уборки помещений.



Как сообщает газета «Карабашский рабочий», в отношении юридического лица ООО «Арт-Эк» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.7 КоАП. 25 июля 2025 года лицу назначен штраф в размере 100 000 рублей.

Прокуратура Карабаша планирует провести повторную проверку.

Текст: Алиса Шакирова