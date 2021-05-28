Прокуратура добилась выделения жизненно важных лекарств для детей‑инвалидов из Челябинской области

Среди полученных препаратов один из самых дорогостоящих в мире — «Спинраза»

Родители детей-инвалидов, которым отказывают в выделении жизненно важных лекарств, могут обратиться с жалобой в прокуратуру. Вопросы обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами находятся на постоянном контроле надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Одна из проверок была инициирована по обращению законного представителя двухлетнего ребенка-инвалида, которому отказали в выделении препаратов «Сабрил» (Вигабатрин) и «Синактен-депо». Оба препарата не зарегистрированы на территории Российской Федерации.

«Прокурор обратился в суд с иском о возложении на министерство здравоохранения региона обязанности по бесплатному обеспечению ребенка указанными лекарственными препаратами в полном объеме и в дозировке в соответствии с назначениями врачебной комиссии. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении», — замечают в пресс-службе надзорного ведомства.

В прошлом году прокуратура добилась выделения препарата «Спинраза» для трех малышей из Челябинской области. Это лекарство считается одним из самых дорогих в мире.

Читайте также: девочка из Челябинска выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире. Двухлетняя Василиса родилась со смертельным диагнозом СМА, но препарат ценой 175 млн рублей дает ей шанс на долгую жизнь.