Прокуратура добилась отмены прекращения административного дела о немаркированном спирте

Оно направлено на новое рассмотрение.

Прокуратура Челябинской области добилась отмены судебного решения в деле о перевозке немаркированной продукции. Это стало возможным благодаря протесту представителя надзорного ведомства. Эпизод направлен на новое рассмотрение.



Постановление о прекращении административного дела было вынесено мировым судьёй участка № 1 Троицкого района. Рассматривался эпизод, в котором мужчина на собственной машине перевозил 1 500 литров этилового спирта. Экспертиза отметила, что жидкость — техническая, а значит не является алкоголем и должна быть возвращена владельцу. Однако с этим решением не согласились в прокуратуре.

«Прокуратурой области по результатам проверки установлено, что перемещение гражданином продукции осуществлялось как физическим лицом в отсутствие каких-либо сопроводительных документов. Указанная продукция, несмотря на то что не являлась алкогольной продукцией, находилась в незаконном обороте, в связи с чем подлежала уничтожению, а не возвращению гражданину»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Постановлением судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции решение мирового судьи судебного участка № 1 Троицкого района отменено. Дело направлено на новое рассмотрение.