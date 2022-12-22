Прокуратура Челябинской области запустила горячую линию по проблемам с отоплением

Пожаловаться можно по телефону и через электронную почту

Прокуратура Челябинской области запустила горячую линию по проблемам с подачей тепла. Если южноуральцы мерзнут в своих квартирах, а температура воздуха не поднимается выше 18 градусов, есть повод пожаловаться в надзорное ведомство. В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, по каким каналам принимают обращения.

Рассказать о проблемах с отоплением жители могут по телефонам 8(351) 239-20-30, 239-21-57, 239-20-91 или направить письменное обращение по специальному адресу электронной почты: teplo@74.mailop.ru Напомним, нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки −31 и ниже — не ниже +20 градусов.

Куда обращаться, если не греют батареи, читайте в материале ИА «Первое областное».