Прокуратура Челябинской области озвучила требования к школьным рюкзакам

Свежий ГОСТ вступил в силу 1 августа

С 1 августа 2025 года начал действовать новый ГОСТ 35096-2024, который регламентирует требования к школьным рюкзакам, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Согласно новым нормам, рюкзаки должны обеспечивать разгрузку позвоночника: спинка должна быть формоустойчивая, а лямки — регулируемыми и снабженными мягкими накладками. Также обязательны нагрудный и поясной ремни.

Вес рюкзаков для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников — 1 килограмма. В целях безопасности в вечернее время на рюкзаке должны быть предусмотрены светоотражающие элементы. Кроме того, рюкзаки должны быть изготовлены из безопасных и прочных материалов, а маркировка должна содержать информацию о возрасте пользователя.

Родителям рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми требованиями при выборе школьных рюкзаков к началу учебного года.

Ранее мы рассказывали о том, что можно купить на выплату к школе в Челябинской области — деньги положены многодетным со средним доходом.