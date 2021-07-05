Прокуратура Челябинска проверяет информацию о поборах в гимназии № 10

Родители будущего первоклассника жалуются на требование сдавать по 50 тысяч рублей

Прокуратура Центрального района Челябинска проводит проверку городской гимназии № 10, где, по словам мамы будущего первоклассника, родителей заставляют платить вступительный взнос в размере 50 тысяч рублей. Информацию о начале проверки журналисту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

«Проверка инициирована после публикации СМИ. Жалобу родителей проверяет прокуратура Центрального района», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям с общественностью Наталья Мамаева.

В прокуратуре напоминают, что школы имеют право обращаться к родителям за различной помощью, но любой взнос: вступительный, на оплату охраны, в фонд школы — является исключительно добровольным. Принуждать семьи к таким пожертвованиям нельзя.

В прокуратуре Челябинской области работает горячая линия по зачислению в школу и школьным поборам. Ее телефон: 8 (351) 239-21-07.

Аналогичная горячая линия открыта в министерстве образования Челябинской области. По вопросам незаконных сборов денег в образовательных организациях можно звонить по телефону 8 (351) 264-60-95. По вопросам зачисления в первый класс на 2021/2022 учебный год звоните по телефону 8 (351) 263-85-62.

А между тем в Челябинской области стартует вторая волна приема в первые классы. Родители могут подать заявления в школы не «по прописке».

Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Рассказываем в отдельном материале, кому положены деньги, куда подавать заявление и в какие сроки.

