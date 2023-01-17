Прокуратура Чебаркуля проверила жалобы горожан на холодные классы в школе

Мэрия устранила нарушения после предупреждения надзорных органов

В школе № 76 в Чебаркуле заменили радиаторы отопления после того, как родители пожаловались на холод в классах в социальных сетях, а в образовательное учреждение нагрянула прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Чебаркульский городской прокурор вместе с сотрудниками управления Роспотребнадзора по Челябинской области провели проверку в школе и выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе нарушения температурного режима — в ряде помещений было холодно. Главе Чебаркуля было внесено представление об устранении нарушений.

Вскоре радиаторы в классах были заменены на новые. Сейчас температурный режим в помещениях соответствует нормам.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что областная прокуратура проверит жалобы жителей Златоуста на закрытие школы № 21. Власти города приняли решение прекратить занятия в ветхом здании из-за ухудшения его состояния.