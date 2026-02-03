«Прохожу 30 тысяч шагов по участку»: челябинский педиатр рассказала о своей работе

Сегодня мир отмечает День женщины-врача

Сегодня мир отмечает День женщины-врача. Поэтому мы решили вам рассказать, как работают педиатры, ведь мужчин в этой профессии — единицы. Именно женщины, как вторые мамы, помогают нам снижать температуру, бороться с кашлем и другими недугами наших детей.

Челябинка Вероника Арситова отдала любимому делу 32 года. Многим жителям Северо-Запада она известна как участковый врач-педиатр поликлиники № 9 на улице Красного Урала, 1. До этого доктор больше десяти лет проработала в поликлинике № 8, которая сейчас носит имя Александра Невского.

Решение стать детским врачом будущий доктор приняла еще школьницей.

Девушка поступила на педиатрический факультет, где готовят исключительно «детских» специалистов, и ни разу не пожалела, что не ушла в узкую специализацию. Потому что педиатр — это и есть самый главный специалист для ребенка. Тот самый «начальный уровень», от квалификации и внимания которого зависит весь дальнейший маршрут маленького пациента.

«Педиатр должен быть в десять раз умнее того же эндокринолога, кардиолога. Педиатр должен знать все симптомы, чтобы не просмотреть опасную болезнь и направить ребенка к нужному узкому специалисту», — говорит доктор.

Определить недуг бывает непросто.

«Бывает и так, что приходишь домой и начинаешь поднимать литературу, консультироваться с коллегами. Когда ты молод, особенно трудно. Но всегда можно обратиться за помощью к заведующему отделением, коллегам. А когда накоплен опыт, за спиной — багаж знаний, уже выруливаешь сам», — рассказывает Вероника Арситова.

За участком № 1, где работает Вероника Анатольевна, закреплены 938 детей. Рабочий день доктора — ненормированный. В сезон простуд на приеме бывает до 60 человек, а количество вызовов на дом переваливает за 30.

«Все адреса необходимо обойти в этот же день, потому что семьи ждут помощь. Это и есть моя кардиотренировка», — говорит доктор.

За день доктор проходит по 30—40 тысяч шагов по улице и лестницам в подъездах. Молодые врачи часто не выдерживают такой нагрузки. Но Вероника Арситова больше 30 лет бегает по участкам. Ее первые маленькие пациенты уже выросли и приводят к ней собственных деток.

«Лечу второе поколение горожан. Тут уже и доверие, и контакт с семьей стопроцентные», — делится педиатр.

Самые благодарные пациенты врача-педиатра — это малыши. Они приходят на прием с подарками: например, весной могут принести одуванчик, а осенью — красивый листик.

«Это трогает душу. Они приходят к доктору с радостью и благодарностью», — замечает врач.

Самые сложные пациенты — подростки. У них уже бывают болезни, характерные для взрослых людей, — это заболевания почек, диабет, онкология. При этом редко кто может четко объяснить, что болит, а родители в этом возрасте к детям уже не слишком внимательны. Именно с подростками доктору нужно быть особенно чутким и дотошным.

Еще один вызов времени — «продвинутые» родители, которые ставят ребенку диагноз по статьям в интернете, а порой и лечат детей по рецептам, взятым в Сети.

«В таких случаях я говорю: давайте будем смотреть и сравнивать, что вы прочитали и что мы видим у вашего ребенка», — говорит доктор.

Работа участкового педиатра всегда была подвигом — километры шагов по дворам и этажам, десятки приемов в день, необходимость помнить историю каждого ребенка. Но сегодня, помимо выносливости и опыта, на помощь врачу приходят современные технологии.

«У нас внедрена автоматизированная система „Барс“. Я открываю электронную карту и сразу вижу всю информацию о ребенке: где наблюдался раньше, какие прививки делал, лежал ли в стационаре. Это экономит массу времени и дает полную картину с первого приема», — рассказывает врач.

Осмотр ребенка, особенно плачущего или напуганного, — всегда вызов. Современная медицинская техника помогает получить объективные данные даже в том случае, если маленький пациент не готов к сотрудничеству.

Фонендоскоп со встроенными часами автоматически считает пульс. Заглянуть в ухо ребенка при свете настольной лампы — целое искусство. Отоскоп с подсветкой позволяет врачу видеть картинку четко и ясно, что упрощает диагностику отитов. Маленький прибор за считанные секунды определяет уровень кислорода в крови и выявляет скрытую дыхательную недостаточность. А экспресс-тесты дают возможность оперативно диагностировать грипп и COVID-19 и назначить правильное лечение.

Цифровизация и новые приборы освобождают драгоценное время от бумажной волокиты и догадок, чтобы это время можно было посвятить самому главному — внимательному разговору с ребенком и родителями.

Начинающим докторам Вероника Арситова желает в первую очередь терпения и любви — к работе и к маленьким пациентам.

А эти советы — родителям:

1. Доверяйте своему врачу. Если вы пришли на прием или вызвали доктора, прислушайтесь к его мнению. Оценивать специалиста только по возрасту — большая ошибка.

2. Будьте внимательны к подросткам. Они все еще дети и не всегда могут адекватно оценить свое состояние. Ходите с ними к врачу, помогайте формулировать жалобы.

3. Не занимайтесь самолечением, особенно по советам из интернета. Каждый случай уникален, и то, что помогло одному, может навредить другому.