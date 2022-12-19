Проходящий через Челябинск поезд опаздывает почти на 8 часов из‑за непогоды

Поезд до сих пор не зашел на территорию ЮУЖД

Обледенение контактной сети из-за мокрого снега и дождя привело к опозданию на 7 часов 40 минут проходящего через Челябинск поезда № 148 сообщением Астрахань — Нижневартовск. Об этом сообщили сегодня, 19 декабря, в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

На ЮУЖД уточнили, что речь идет о времени ожидаемой задержки прибытия поезда на ЮУЖД с территории Куйбышевской железной дороги. На станцию Челябинск поезд должен был прибыть в 9:35 по местному времени, однако на текущий момент все еще не пересек границу Южно-Уральской магистрали.

Маршрут поезда пролегает через Кропачево и Челябинск, а затем через станцию Нижнюю он уходит на Свердловскую железную дорогу.

Кроме того, из-за погодных условий сегодня на 43 минуты задержался пригородный поезд № 6201 сообщением Шумиха — Челябинск.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в Челябинске не смог совершить посадку самолет из Москвы.