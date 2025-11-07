Проходящие друг за другом циклоны принесут дожди и метели на Южный Урал

Непогода усилится в воскресенье

В предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, на погоду в Челябинской области будут влиять два циклона. И если первый лишь заденет регион и принесет небольшие дожди в субботу, то второй целиком охватит область, из-за чего в воскресенье ожидаются снег и гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на субботу температура составит +2…+4°C, днем — от +5 до +7°C. Облачно, небольшой дождь. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В регионе столбики термометров предстоящей ночью покажут от −1 до +4°C, днем потеплеет до +3…+8°C. Облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье, 9 ноября, в столице Южного Урала воздух прогреется до +3°C. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Юго-западный ветер сменится северным и составит 4—9 метров в секунду, временами будет усиливаться до 14 метров в секунду.

В Челябинской области день также выдастся ненастным: на севере пройдет мокрый снег, на юге — дождь. В отдельных районах осадки будут интенсивными. Местами не исключаются гололед и метель. Градусники покажут от 0 до +5°C. Ветер преимущественно северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.