Прохладный воздух с севера Атлантики поступит на Южный Урал 15 января

Местами температура может опуститься ниже −10 градусов

Сегодня, 15 января, синоптики обещают в Челябинской области небольшое понижение температуры. Слабый снег ожидается лишь в горных районах. Рассказываем о погоде, опираясь на прогноз областного Гидрометеоцентра и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет около −6°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

До −7°C поднимется температура в Магнитогорске. Пасмурно на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе — под копирку.

Около −9°C ожидается в Бакале. Пасмурно. Небольшой снег вероятен только ночью. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Пласте покажут около −7°C. В первой половине дня ясно, во второй облаков станет больше, а ночью пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В целом температура воздуха в Челябинской области составит от −3 до −8°C, в низинах достигнет −11°C. Облачно с прояснением, в горах локально ожидается небольшой снег. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.