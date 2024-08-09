Прохладные выходные обещают синоптики жителям Челябинской области

Дожди ожидаются лишь в воскресенье

В предстоящие выходные, 10 и 11 августа, в Челябинской области сохранится преимущественно прохладная погода. В субботу обойдется без дождей, в воскресенье осадки вернутся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +7°C, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

В регионе в ночные часы синоптики прогнозируют от +7 до +12°C, в горах и низинах столбики термометров опустятся до +3°C. Днем отметка на градуснике достигнет +16...+21°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления, от трех до восьми метров в секунду.

В воскресенье, 11 августа, в столице Южного Урала установится облачная погода с прояснениями. Осадков быть не должно. Дневной прогрев составит от +17 до +19°C. Ветер восточной четверти, от трех до восьми метров в секунду.

Жителям Челябинской области синоптики обещают небольшие дожди, в южных районах осадки будут умеренными. Возможны грозы. Показания термометров поднимутся до +16...+21°C. Ветер восточной четверти, от трех до восьми метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.