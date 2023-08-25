Прохладные и дождливые выходные прогнозируют в Челябинской области

Утром в регионе возможны туманы

В предстоящие выходные, 26 и 27 августа, в Челябинской области прогнозируют прохладную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. В ночные часы сохранятся заморозки до −2 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в Челябинске будет около +6°C, дневной прогрев составит +15…+17 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе предстоящей ночью столбики термометров покажут от +4 до +9°C, при прояснении похолодает до +1°C. В отдельных районах ожидается понижение температуры до −2°C. Утром возможны туманы. Днем потеплеет до +13…+18 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный 3—8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала в воскресенье, 27 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением и небольшой дождь. В ночные часы обещают +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +17°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области 27 августа местами также пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до +3…+8 градусов, днем поднимется до +12…+17 градусов. Ветер преимущественно западного направления 3—8 метров в секунду.