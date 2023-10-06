Прохладные и дождливые выходные прогнозируют синоптики жителям Челябинской области

Погода будет ветреной

В предстоящие выходные, 7 и 8 октября, в Челябинской области ожидается промозглая осенняя погода: в регионе будет дождливо и ветрено. Температура воздуха снова немного снизится. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в регионе пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха составит от +4 до +9°C. Днем столбики термометров установятся в пределах от +12 до +17°C. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет от +7 до +9°C и дождь. Днем потеплеет до +16°C. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду.

В воскресенье, 8 октября, в Челябинской области картина не изменится: синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди. Ночью в регионе ожидается до +3…+8 градусов. Дневной прогрев составит 9—14 градусов со знаком плюс, при этом в горах будет всего около +5°C. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15—20 метров в секунду.

В столице Южного Урала 8 октября обещают облачную погоду с прояснениями и небольшие дожди как в ночные, так и в дневные часы. Температура воздуха в темное время суток будет варьироваться от +6 до +8°C, в светлое — от +11 до +13°C. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 15—17 метров в секунду.