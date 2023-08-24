Прохладную погоду с небольшими дождями прогнозируют в Челябинской области

Сильного ветра синоптики не обещают

Сегодня, 24 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. День будет нежарким: в отдельных районах температура воздуха составит около +15 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +9°C, днем потеплеет до +20°C. Ветер северо-западного направления 4—9 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В утренние часы ожидается около +12°C, местами ниже. Дневной прогрев составит +15...+20 градусов Цельсия. Ветер преимущественно северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.