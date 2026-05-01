Прохладную погоду и сильные дожди пообещали южноуральцам 1 мая

Челябинская область находится во власти циклона

Сегодня, 1 мая, день в Челябинской области ожидается дождливым, местами пройдут сильные осадки. В ряде округов температура воздуха не поднимется выше +10°С. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске воздух прогреется максимум до +9°С. Дождь, временами ливни. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

Жителям Магнитогорска также потребуется зонт. Температура поднимется до +8°С.

В Миассе осадки должны закончиться во второй половине дня. Потеплеет до +7°С.

В Аше воздух прогреется до +14°С. Слабый дождь ожидается лишь утром и ночью. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В Верхнеуральске осадки наберут силу ближе к вечеру. Столбики термометров зафиксируются на +7°С. Ветер северо-западный, около 7 метров в секунду.

В Бредах сегодня 8°С тепла и без дождей.

В Южноуральске, напротив, умеренный дождь и 6°С выше нуля. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут +7…+12°С. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 4—9 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.