Прохладную погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

На дорогах ожидается гололедица

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Погода будет прохладной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −2°C. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 2...4 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. В утренние часы ожидается около −1°C, днем потеплеет от +1 до +6°C. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.