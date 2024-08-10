Прохладную погоду без дождей прогнозируют в Челябинской области 10 августа

Слабые кратковременные осадки возможны лишь местами

Сегодня, 10 августа, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, осадков почти не будет. В отдельных районах день выдастся прохладным, а где-то градусники поднимутся выше +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром достигнут +12°C, днем потеплеет до +18°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер северо-восточный, 3—8 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +18°C. День выдастся пасмурным, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, слабый.

В Сатке воздух прогреется от +16 до +18°C. Ожидается пасмурная погода. Ветер юго-восточного направления, до трех метров в секунду.

Показания термометров в Миассе приблизятся к +16°C. Утром возможен небольшой дождь, во второй половине дня облачно с прояснениями. Ветер восточный, слабый.

До +22°C потеплеет в Аше. Пасмурно, без осадков. Ветер восточного направления, до двух метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +10°C, днем ожидается от +16 до +21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.