Прохладную и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Местами возможны кратковременные дожди

Сегодня, 8 мая, в Челябинской прогнозируют до +15 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. В регионе будет ветрено, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы в Челябинске будет около +4°С, днем столбики термометров установятся в пределах от +13 до +15°С. Ветер западный, северо-западный 5 — 10 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области утром синоптики прогнозируют около +5°С, местами значительно ниже. Днем температура воздуха составит до плюс 10 — 15 градусов Цельсия, однако в горах и низинах ожидается от +7 до +12°С. Переменная облачность, на юге региона местами пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.