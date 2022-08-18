Прохладную и ветреную погоду обещают в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 18 августа, в Челябинской области ожидается небольшое понижение температуры: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +21°C. При этом в регионе будет ветрено.

Этим утром в Челябинске синоптики прогнозируют около +10°C. Днем воздух прогреется до +17, +19°C. Погода будет облачной с прояснением, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет облачно с прояснением, без осадков. В утренние часы ожидается до +11°C, днем потеплеет до +16, +21°C. На юге области обещают повышение температуры до +24°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.