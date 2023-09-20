20-градусный перепад температур обещают жителям Челябинской области

После ночных заморозков днем воздух прогреется до +15 градусов

Сегодня, 20 сентября, в Челябинской области будет солнечно. Температура воздуха в среднем составит +15 градусов. Утром в отдельных районах ожидаются туманы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +6°C, днем потеплеет до плюс 14—16 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, без осадков. Утром температура воздуха составит около +7°C, местами значительно ниже. В отдельных районах возможен туман. Днем воздух прогреется до плюс 13—18 градусов. Ветер северный, северо-западный 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.