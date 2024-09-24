Прохладную и солнечную погоду обещают синоптики в Челябинской области 24 сентября

Сильный холодный ветер сохранится

Сегодня, 24 сентября, на большей части территории Челябинской области столбики термометров покажут около +10°C, в горах будет холоднее. Осадки прекратятся, но холодный сильный ветер пока сохраняется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут около +12°C. День пройдет без осадков. Ветер западного направления до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске также составит около +12°C. День выдастся солнечным. Ветер северо-западный, до четырех метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе достигнет +8...+9°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западный, до шести метров в секунду.

Столбики термометров в Сатке приблизятся к +7°C. Пасмурно, без осадков. Ветер северо-западного направления, до четырех метров в секунду.

В Аше установится малооблачная погода. Воздух может прогреться до +11°C. Ветер западный, до четырех метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +2°C, местами теплее. Днем показания термометров установятся в пределах от +8 до +13°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.