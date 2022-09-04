Прохладную и дождливую погоду прогнозируют в Челябинской области

При этом в регионе будет ветрено

В Челябинской области окончательно установилась осенняя погода. В понедельник, 5 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди, порывистый ветер и всего до +16°C.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут от +3 до +8°C, при прояснении похолодает до 0°C, на юге области будет значительно теплее — до +13°C. Днем воздух прогреется от +11 до +16°C, на юге потеплеет до +21°C, а в горах будет существенно прохладнее — до +8°C. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы от 13 до 15 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник также будет облачно, пройдет небольшой дождь. В ночные часы температура воздуха составит +6, +8°C, днем будет теплее — до +12, +14°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», вся предстоящая неделя в регионе будет прохладной и дождливой. Дневные температуры будут варьироваться от +9 до +14°C, ночью ожидается понижение до +5, +7°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.