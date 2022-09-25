Прохладную и дождливую погоду обещают жителям Челябинской области

В регионе будет ветрено

Сегодня, 25 сентября, в Челябинской области будет заметно прохладнее, чем вчера: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +20°C. Погода будет дождливой и ветреной.

Днем в регионе столбики термометров покажут от +15 до +20°C, в горах будет всего до +11°C, на юге воздух прогреется до +24°C. Облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные. На юге области возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от +16 до +18°C. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.