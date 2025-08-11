Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области

Осадки будут в основном кратковременными, но ливневыми

Осень уже близко, и погода, кажется, решила подготовить южноуральцев к новому сезону: всю неделю в Челябинской области ожидаются дожди и будет прохладно. Синоптики объясняют это тем, что регион будет находиться под влиянием малоподвижного фронта.

«В начале недели давление резко упадет, территория области будет находиться в циклоническом поле. В регион вернутся обильные осадки»,— рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске всю неделю синоптики обещают максимум +20...+22 градуса и кратковременные дожди. Ветер будет в основным слабым северного направления.

На севере области в первой половине недели будет около +20 градусов, во второй температура снизится до +17 градусов. Дожди, вероятны грозы.

На юге Челябинской области только в начале недели будет около +25 градусов, со среды — стабильно +20 градусов. Небольшие дожди.

Погода в западных районах региона ожидается такой же, как в Челябинске.

Напоминаем, долгосрочный прогноз погоды — предварительный. Поэтому за подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.