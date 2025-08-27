Прохладно и ветрено будет в Челябинской области 28 августа

Но местами жаркая погода еще задержится

В четверг, 28 августа, жители южных районов Челябинской области еще смогут насладиться летним теплом. В отдельных районах уже будет по-осеннему прохладно — около +15 градусов. В целом ожидается переменная облачность, лишь местами пройдут слабые дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью может пройти слабый дождь. Градусники покажут около +13 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Воздух прогреется до +20 градусов. Ветер западный, от 8 до 13 метров в секунду.

По области в ночь на четверг местами может похолодать до +5 градусов, в целом температура воздуха составит 8—13 градусов со знаком плюс. Днем синоптики обещают +15...+20 градусов, на юге потеплеет до +25. Переменная облачность, на юге без осадков, на севере возможны слабые дожди. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду, местами усиление до 16 метров в секунду.