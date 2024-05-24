Прохладно и ветрено будет в Челябинской области 24 мая

Осадков не предвидится

Сегодня в Челябинской области будет прохладно: где-то градусники покажут около +10 градусов, а где-то всего около +6 градусов. Дождей не ожидается, но погода будет ветреной, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +1°C, днем потеплеет до +9...+11 градусов Цельсия. Переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер северного направления от 7 до 12 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске приблизятся к +10°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северный до семи метров в секунду.

В Миассе ожидается до +8°C. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер преимущественно северо-западного направления до пяти метров в секунду.

Холоднее всего будет в Златоусте: температура воздуха достигнет +6...+7 градусов. День выдастся без осадков. Ветер северо-западный до пяти метров в секунду.

Показания термометров в Снежинске поднимутся до +8°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит 0°C, днем отметка на градуснике поднимется до +8...+13 градусов. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северной четверти от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.