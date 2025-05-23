Прохладно и ветрено будет в Челябинской области 23 мая

В отдельных районах пройдут небольшие дожди

Сегодня, 23 мая, местами в Челябинской области ощутимо похолодает: температура может опуститься до +10°C. В отдельных районах синоптики обещают до +20°C. Ветер будет сильным и холодным. В некоторых районах пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +16…+18°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер преимущественно северного направления, около 9 метров в секунду. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске также прогреется до +18°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северный, до 9 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров зафиксируются на +15°C. Преимущественно пасмурно. Ветер северо-западного направления, около 7 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +12…+14°C. Облачно с прояснениями. Утром и вечером пройдет слабый дождь. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

Градусники в Бакале покажут около +10…+12°C. Осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, до 7 метров в секунду.

Жителям Пласта и Еманжелинска достанется облачная погода с прояснениями и +17°C. Ветер северо-западный, около 8 и 9 метров в секунду соответственно.

Дневной прогрев в Бредах составит около +20°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер северо-западный, до 8 метров в секунду.