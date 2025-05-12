Прохладно и дождливо будет в Челябинской области в середине мая

Летнее тепло ожидается лишь на юге региона

Наступившая неделя в Челябинской области будет хмурой, прохладной и дождливой. Лишь в отдельные дни будет проглядывать солнце, а температура подниматься до +20 градусов. Подробнее о погоде с 12 по 18 мая — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах время от времени пройдут ливни, днем до +16...+21°С. В середине рабочей недели дождевых туч станет больше»,— уточнили синоптики центра «Фобос».

В Челябинске, по предварительным прогнозам, во вторник, 13 мая, температура опустится до +13°С. Будет пасмурно, но без осадков. В среду ожидаются дождь и +16°С. С четверга по субботу воздух будет прогреваться до +18...+20°С. Осадков не будет только в пятницу. В воскресенье температура снова немного снизится. Пройдет дождь.

В северных районах области почти всю неделю будет пасмурно. До четверга существенных осадков не ожидается, температура будет варьироваться в пределах от +12 до +15°С. В четверг пройдет дождь, температура поднимется до +16°С. В пятницу — без осадков и до +18°С. В выходные немного похолодает, осадки вернутся.

И лишь на юге региона сохранится летнее тепло до +20...+24°С. Солнца будет больше, чем на остальной территории региона. Но, как везде, к выходным температура заметно снизится и пройдут дожди.

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