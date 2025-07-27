Прохладно и дождливо будет в Челябинской области 27 июля

Лишь на юге региона ожидается выше 20 градусов тепла

Сегодня, 27 июля, в Челябинской области почти повсеместно пройдут небольшие дожди. День выдастся прохладным: местами температура может достигнуть всего +12°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске прогнозируют +16...+18°С. Облачно, вероятны кратковременные дожди. Ветер северного направления, 4 метра в секунду.

Температура в Магнитогорске достигнет +18°С. День выдастся дождливым, возможна гроза. Ветер умеренный северо-западного направления.

Градусники в Миассе, Сатке и Златоусте покажут около +15°С. Дождь. Ветер северный, преимущественно слабый.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +12. Горожанам также достанется дождливая погода. Без сильного ветра.

В Бредах и Карталах потеплеет до +20°С. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +13 до +23°С. Пасмурно, кратковременные дожди. Локально ливни. На юге с грозами. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 13 метров в секунду.