Прохладно и дождливо будет в Челябинской области 17 августа

В Челябинске воздух может прогреться до +19 градусов

Сегодня, 17 августа, в Челябинской области ожидается прохладная и дождливая погода. В горных районах температура сохранится на уровне около +13°C, на остальной территории может подняться до +19°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске в утренние часы составит около +12°C, днем потеплеет до +19°C. Облачно с прояснениями, вероятен кратковременный дождь. Ветер западного направления, 4—9 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +17°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер юго-западный, слабый.

Показания термометров в Миассе поднимутся до +16°C. Осадки от умеренного до небольшого дождя на протяжении дня. Ветер западного направления, слабый.

Дневной прогрев в Златоусте составит около +13...+15 градусов. В городе ожидаются дожди. Ветер северо-западный, до трех метров в секунду.

До +18°C потеплеет в Озерске. Небольшой дождь прекратится во второй половине дня, однако ночью осадки возобновятся. Ветер западного направления, слабый.

В целом отметка на градуснике этим утром в регионе поднимется до +7°C, днем воздух прогреется от +14 до +19°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.