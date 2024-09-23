Прохладно и дождливо будет в Челябинске 23 сентября

В отдельных районах области может пройти дождь со снегом

Сегодня, 23 сентября, день в Челябинской области выдастся холодным: местами температура может опуститься до +6°C. А где-то будет в два раза выше. В отдельных районах пройдет небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Дневная температура в Челябинске составит около +10°C. Облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь. Ветер западного направления, до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Магнитогорске будет до +12°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

Показания термометров в Миассе достигнут +9°C. Погода порадует жителей отсутствием осадков. Ветер западного направления, до 7 метров в секунду.

В Златоусте ожидается до +6…+7°C. Небольшой дождь должен прекратиться ближе к вечеру. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

Столбики термометров в Карталах установятся в пределах от +11 до +13°C. Ясная погода на протяжении всего дня. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от +8 до +13°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах синоптики прогнозируют дожди, в горных районах — с мокрым снегом. Ветер преимущественно западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.