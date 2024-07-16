Прохладно и дождливо будет на юге Челябинской области 17 июля

На остальной территории — тепло и без осадков

В среду, 17 июля, в Челябинской области сохранится преимущественно ветреная погода. На юге региона будет чуть выше 20 градусов и дожди, на остальной территории воздух прогреется лучше, осадков не будет. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Тыловая часть циклона будет определять относительно прохладную и ветреную погоду на юге региона, а северная половина Челябинской области окажется на периферии обширного антициклона», — уточнили синоптики.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура опустится до +16 градусов, в дневные поднимется до +24…+26 градусов. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

На юге региона ночью около +11, днем — максимум +22 градуса. Кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории без осадков и до 27 градусов тепла. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.