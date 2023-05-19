Прохладная и ветреная погода сохранится в Челябинской области

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 19 мая, в Челябинске столбики термометров покажут до +18 градусов. В некоторых городах области будет всего +12 градусов. День будет пасмурным и ветреным, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области в утренние часы будет около +8°C, местами ниже. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов Цельсия, в горных районах и низинах прогнозируют около +12°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Утром в столице Южного Урала ожидается около +8°C, днем воздух прогреется до 16—18 градусов тепла. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6—11 метров в секунду.