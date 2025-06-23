Прохладная погода сохранится в Челябинской области до конца июня

Дожди на время отступят

Жары в конце первого летнего месяца в Челябинской области не ожидается: в большинстве районов температура будет умеренной — в районе +20 градусов. А где-то опустится ниже. В первой половине наступившей недели существенных осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде с 23 по 29 июня — в материале ИА «Первое областное».

«Поступающая с северо-запада арктическая масса холоднее прежнего воздуха на 5—7 градусов и, несмотря на летнее солнце, в ближайшие дни дневной прогрев будет умеренным, а ночи довольно прохладными»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске, предварительно, до четверга существенных осадков не будет. Градусники покажут от +19 до +23 градусов в дневные часы и около +12...+14 градусов в ночные. С пятницы вновь ожидаются дожди с грозами. Дневная температура может опуститься до +19 градусов.

На севере региона в первой половине недели будет чуть ниже +20 градусов днем и около +7 градусов в ночные часы. Вероятны кратковременные дожди. С пятницы вновь установится дождливая погода. В температурном плане — без изменений.

На юге Челябинской области заметно теплее — от +20 до +24 градусов. Время от времени кратковременные дожди. С пятницы, как и везде, снова будет дождливо.

Напоминаем: долгосрочный прогноз на неделю — предварительный. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.