Прохладная и ветреная погода сохранится в Челябинской области

В отдельных районах синоптики обещают дожди и мокрый снег

Сегодня, 30 сентября, в Челябинской области ожидается до +6°C. В отдельных районах региона прогнозируют снег с дождем. В Челябинске осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около −2°C, днем столбики термометров поднимутся от +4 до +6°C. Облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около −1°C. В некоторых районах региона местами возможны туманы. Днем потеплеет до плюс 1—6 градусов Цельсия. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололед. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.