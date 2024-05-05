Сегодня, 5 мая, осадки в Челябинской области прекратятся. Столбики термометров пока не поднимутся, а сильный ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске в дневные часы градусники покажут около +5 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
В Челябинской области осадков также не будет. Температура воздуха составит +4...+9 градусов. Ветер преимущественно западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.