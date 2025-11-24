Сегодня, 24 ноября, в Челябинской области промежуточный антициклон придет на смену циклону. Осадки прекратятся. При этом температура в регионе будет чуть выше 0°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске будет около +2°С. Облачно с прояснением, существенных осадков быть не должно. Ветер северный с переходом на южный, около 3 метров в секунду.
В Магнитогорске день выдастся хмурым. Столбики термометров зафиксируются на +3°С. Ветер юго-восточный, слабый.
В Аше и Трехгорном сегодня пасмурно. Воздух также прогреется до +3°С.
В Верхнем Уфалее ожидаются небольшой минус и облачная погода. Ветер юго-западного направления, около 3 метров в секунду.
В южных районах градусники покажут от 0 до 3°С со знаком плюс. Хмуро, без осадков. Ветер восточный, слабый.
В Нязепетровске — около −1°С. Пасмурно.
В Катав-Ивановске чуть теплее — до +3°С и без ветра. Также облачно.
В целом дневной прогрев в регионе составит от 0 до +5°С. Осадков не предвидится. Утром местами гололед. Ветер северный с переходом на южный, от 4 до 9 метров в секунду.