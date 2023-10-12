Прохладная и пасмурная погода сохранится в Челябинской области

Местами пройдет дождь и мокрый снег

Сегодня, 12 октября, в Челябинской области местами пройдет мокрый снег с дождем. В Челябинске осадков не ожидается. Температура воздуха где-то сохранится минусовой, а где-то поднимется до +9 градусов. Подробнее рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +1°C. Днем синоптики прогнозируют до +6…+8 градусов Цельсия. Ветер юго-западный, западный 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду. Облачно с прояснением, без осадков.

В Челябинской области в целом будет облачно, в отдельные районы ворвутся «зимние осадки» — пройдет мокрый снег. В утренние часы ожидается около +2°C. Возможен гололед. Днем потеплеет до 4—9 градусов тепла. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.