Прохладная и пасмурная погода сохранится в Челябинской области

Ночью возможны заморозки до −3 градусов

В четверг, 8 сентября, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +16 °C и порывистый ветер.

Ночью в регионе столбики термометров опустятся до +1, +6 °C, местами ожидаются заморозки до −3 °C. Днем потеплеет до +11, +16 °C, при этом в горных районах будет всего +8 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на крайнем западе до умеренных. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в четверг также будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы похолодает до +4, +6 °C, днем воздух прогреется до +13, +15 °C. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду.