Прокат спортивного инвентаря: права и обязанности клиента и прокатчика

Рассказываем, что нужно знать, арендуя оборудование

Среди жителей Челябинской области есть те, кто не представляет себе зиму без различных активностей. А есть и такие, у которых желание покататься на коньках или лыжах возникает пару раз за сезон. В таком случае приобретать дорогостоящий спортивный инвентарь невыгодно, и на помощь приходит его прокат. Но тут могут возникнуть неловкие ситуации: порча лыж или коньков, потеря инвентаря и прочее. В Роскачестве рассказали о том, какие права и обязанности имеет клиент, а какие — прокатчик.

Как взять напрокат спортивный инвентарь

Обычно пункты проката лыж, коньков и прочего есть в крупных парках или на специальных базах. Клиент выбирает нужный ему инвентарь, а прокатчик обязан представить следующую информацию:

перечень оказываемых услуг или имущества, предоставляемого в прокат;

стоимость оказываемых услуг;

сведения о порядке и форме оплаты;

правила использования сданного внаем имущества;

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в актуальной редакции;

Правила бытового обслуживания населения.

После того как клиент изучил информацию и согласился на аренду инвентаря, заключается договор в письменном виде и производится оплата.

Есть пункты, в которых оплатить услуги можно после возвращения инвентаря. В таких случаях, как правило, клиента просят оставить залог — какую-то сумму или документ. Эксперты Роскачества предупреждают, что прокатчики не имеют права требовать в качестве залога паспорт, поскольку это нарушение законодательства. Оставлять под залог можно водительские права, загранпаспорт, пенсионное удостоверение и прочие документы.

Обязанности прокатчика

Прокатчик обязан предоставить клиенту исправный спортивный инвентарь. Его проверка проводится перед заключением договора в присутствии клиента.

«Не игнорируйте этот этап. С первого взгляда непросто понять, насколько исправен тот или иной спортивный инвентарь. Попросите прокатчика продемонстрировать работоспособность выбранного предмета. При нем проверьте все болты, гайки, комплектность, состояние материала, который может изнашиваться, надежность деталей, которые могут отвалиться», — рекомендуют эксперты.

Обязанности клиента

Тот, кто взял спортинвентарь напрокат, обязан вернуть его в указанное время и строго в том виде, в котором он был взят. Если во время проката инвентарь был сломан или утерян, ответственность за это несет клиент. Если испорченный предмет можно починить, то клиент обязан оплатить ремонт. Если починить нельзя, то клиент должен либо оплатить стоимость арендованного оборудования с учетом его износа, либо предоставить другой схожий по качеству и марке инвентарь. Все это также должно быть обговорено с прокатчиком.

Стоит иметь в виду, что прокатчик не отвечает за вред, причиненный другим людям во время проката инвентаря. Если клиент сбил кого-то, катаясь на лыжах, то отвечать за это будет он. Кроме того, если клиент использует арендованный инвентарь не по назначению и получает из-за этого травму, виноват в этом будет также сам клиент.