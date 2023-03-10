Производство строительно-дорожной техники на примере Челябинска обсудили на совещании с Минпромторгом РФ и ПАО «Газпром»

Соглашение о развитии отрасли подписали представители федерального ведомства и компании

В правительстве Челябинской области состоялось подписание соглашения между Минпромторгом России и ПАО «Газпром». В пресс-службе регионального правительства пояснили, что соглашение направлено на взаимодействие двух структур для развития производства отечественной конкурентной строительно-дорожной техники. Подписи в документе поставили замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов прибыл в Челябинскую область 10 марта. В правительстве региона прошло совещание по вопросу развития производства строительно-дорожной техники на территории Российской Федерации. Стороны обсудили программу обновления парков специализированной техники дочерних обществ ПАО «Газпром» на период с 2024 по 2030 год. Такая спецтехника в том числе обеспечивает эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения.

«Сегодня мы говорим о развитии машиностроения всей страны. Челябинская область традиционно развитый машиностроительный регион, но нужно двигаться вперед. Совместно с „Газпромом“ с 2016 года мы реализуем дорожную карту по расширению использования продукции Челябинской области. В 2021 году она обновлена с учетом перечня наиболее важных видов продукции для импортозамещения», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор пояснил, что в отрасли сделано многое. Сейчас стоит вопрос о соответствии техники всем требованиям, в том числе и наличие необходимого сервиса. Алексей Текслер уточнил, что правительство региона готово оказывать поддержку, так как все настроены на то, чтобы использовать отечественную технику.

«Развитые отечественными производителями строительно-дорожной техники мощности и компетенции позволяют удовлетворить имеющийся на рынке спрос. Сейчас российская спецтехника не уступает зарубежным аналогам и даже превосходит их по уровню оснащения и комфорта в эксплуатации. Более того, на примере предприятий Челябинской области мы убедились, что в производстве спецтехники уже широко используется отечественная компонентная база. Рассчитываем, что подписанное сегодня Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию производства и наращиванию его объемов», — отметил Альберт Каримов.

Виталий Маркелов добавил, что «Газпром», развивая внутренний рынок газа в стране, заинтересован в реализации новых проектов в промышленности. Он пояснил, что в ближайшие 6 лет компании потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники. Речь идет об экскаваторах, бульдозерах и других машинах российского производства. Виталий Маркелов подчеркнул готовность работать по тем же принципам и алгоритмам, которые используются при создании высокотехнологичной продукции.

«Компания „Газпром“ занимается сопровождением проектов, вместе с производителями выставляет требования к продукции, следит за достижением необходимых показателей и сертификацией. Системная работа выстроена давно. И мы нацелены на стопроцентное использование российского оборудования», — подчеркнул он.

Альберт Каримов, Алексей Текслер и Виталий Маркелов посетили завод «Челябинские строительно-дорожные машины». Они ознакомились с процессом производства тяжелых автогрейдеров и фронтальных погрузчиков нового поколения. Модель ДЗ-98В, серийно выпускаемая на предприятии, занимает долю в 98% на российском рынке тяжёлых автогрейдеров. Спецтехника и компоненты производства ЗАО «ЧСДМ» эксплуатируются на всей территории России и за ее пределами.