Производство под Челябинском работало без экологического разрешения

Природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения у предприятия ООО «ГЕММА» в Южноуральске

Магнитогорская природоохранная прокуратура совместно с надзорными ведомствами пресекла грубые нарушения экологического законодательства на предприятии ООО «ГЕММА» в Южноуральске. Компания, занимающаяся производством мясокостной муки, работала без необходимых разрешений и документов.

Проверка показала, что предприятие, отнесенное к объектам I категории с высоким уровнем воздействия на окружающую среду, осуществляло деятельность при отсутствии обязательного комплексного экологического разрешения.

Кроме того, у организации не были разработаны и согласованы мероприятия по снижению выбросов в атмосферу, отсутствовала программа производственного экологического контроля и паспорта на опасные отходы. Ответственные сотрудники компании не прошли обязательную подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Ведомства проводят дальнейшие проверочные мероприятия для оценки полного объема нарушений.