/ Производителям Красноармейского района поможет правительство области

Малый и средний бизнес района поделился с губернатором планами на развитие.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил с рабочим визитом Красноармейский район. Глава региона побывал на предприятии «Сады России», которое занимается семенами, фабрику «Уральские пельмени» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Калуга-Соловьевское». С руководителями Борис Дубровский обсудил меры поддержки от правительства, которые могут понадобиться предприятиям.

В Красноармейском районе развиваются предприятия, в основном связанные с поставкой продуктов питания в Челябинск и другие крупные города. Здесь действительно есть лидеры рынка — это «Уральские пельмени», «Сады России» и ряд других. Все они являются представителями малого и среднего бизнеса. Именно то, что должно развиваться в соответствии с теми национальными проектами, которые заявлены в указе Президента Российской Федерации. Красноармейский район хорошее место для этого развития, но требуется дооснащение инфраструктурой: дорожной, газом, где-то не хватает электрических сетей. Мы будем вместе заниматься этими вопросами. — подчеркнул Борис Дубровский.

На предприятии «Сады России» губернатор ознакомился с производством, ассортиментом, а также осмотрел новые строящиеся теплицы. Глава региона пообещал помочь компании решить вопрос с льготным налогообложением, которое платят предприятия производящие продукты питания.

Мы обратились в Минсельхоз Российской Федерации с просьбой включить в список это предприятие, то есть перевести их в режим 10% НДС. В случае положительного исхода — это поможет решить проблему. Но мы параллельно сейчас рассматриваем возможность региональной поддержки. Наша задача поддержать максимально это предприятие, чтобы оно развивалось и оставалось экономически эффективно.

— отметил губернатор.

На фабрике «Уральские пельмени» глава региона ознакомился с планами увеличения объема производства и техническими трудностями, с которыми они могут столкнуться — недостаточный ресурс инженерных сетей. Борис Дубровский дал поручение профильным министерствам изучить вопрос и выработать решение этой проблемы.