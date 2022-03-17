Челябинская область полностью обеспечивает себя большинством продуктов питания. Об этом губернатор Алексей Текслер напомнил сегодня, 17 марта, во время визита в логистический центр сети магазинов «Магнит». В регионе создан тройной профицит хлебопродуктов: хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, муки, круп, бобовых, сообщает пресс-служба правительства области. А производители хлеба получили дополнительную финансовую поддержку, чтобы сдержать рост цен на продукцию.
С момента санкций 2014 года в регионе был открыт ряд перерабатывающих производств, это позволило обеспечить в тройном объеме потребности жителей в макаронных изделиях, хлебе и кондитерской продукции. Область входит в ТОП-10 регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц.
Так, Челябинская область на первом месте — по производству макаронных изделий, на втором — по производству муки, на третьем — по производству круп по итогам 2021 года.
Уровень самообеспеченности региона мясной продукцией к потреблению составил 183%, яичной — 172%. Полностью модернизирована тепличная отрасль.
«Мы в разы за последние годы увеличили производство овощей закрытого грунта. Уже посевная прошла в теплицах, готовимся к посевной в регионе. Необходимый объем средств нашим аграриям выделен. На областном уровне мы направляем дополнительную помощь — более 70 млн рублей нашим хлебопекам, чтобы не было роста цен. Вы знаете, что федеральное правительство ввело запрет на экспорт сахара и зерна. Все необходимые меры для обеспечения нужд наших жителей принимаются», — акцентировал Алексей Текслер.
Онуточнил, что продавцы могут понести ответственность за необоснованный рост цен.