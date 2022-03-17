Производителям хлеба в Челябинской области выделили 70 млн рублей дополнительной поддержки

Меры приняты для сдерживания роста цен

Челябинская область полностью обеспечивает себя большинством продуктов питания. Об этом губернатор Алексей Текслер напомнил сегодня, 17 марта, во время визита в логистический центр сети магазинов «Магнит». В регионе создан тройной профицит хлебопродуктов: хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, муки, круп, бобовых, сообщает пресс-служба правительства области. А производители хлеба получили дополнительную финансовую поддержку, чтобы сдержать рост цен на продукцию.

С момента санкций 2014 года в регионе был открыт ряд перерабатывающих производств, это позволило обеспечить в тройном объеме потребности жителей в макаронных изделиях, хлебе и кондитерской продукции. Область входит в ТОП-10 регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц.

Так, Челябинская область на первом месте — по производству макаронных изделий, на втором — по производству муки, на третьем — по производству круп по итогам 2021 года.

Уровень самообеспеченности региона мясной продукцией к потреблению составил 183%, яичной — 172%. Полностью модернизирована тепличная отрасль.

«Мы в разы за последние годы увеличили производство овощей закрытого грунта. Уже посевная прошла в теплицах, готовимся к посевной в регионе. Необходимый объем средств нашим аграриям выделен. На областном уровне мы направляем дополнительную помощь — более 70 млн рублей нашим хлебопекам, чтобы не было роста цен. Вы знаете, что федеральное правительство ввело запрет на экспорт сахара и зерна. Все необходимые меры для обеспечения нужд наших жителей принимаются», — акцентировал Алексей Текслер.

Онуточнил, что продавцы могут понести ответственность за необоснованный рост цен.