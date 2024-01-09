Производителя сметаны из Челябинской области уличили в фальсификации

В продукте марки «Камэllа» нашли растительные жиры

Южноуральскую компанию «Оптовые решения» лишили декларации на производство сметаны, так как в составе ее продукта обнаружили жиры немолочного происхождения. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы сметаны марки «Камэllа», которая производится в Увельском районе Челябинской области, и пришли к выводу, что продукт фальсифицирован. В составе сметаны 15% и 20% нашли растительные жиры, что нарушает технические регламенты Таможенного союза.

«Такие продукты считаются некачественными и опасными, изымаются из оборота и подлежат утилизации или уничтожению», — отмечают в пресс-службе.

Пробы сметаны брали в войсковой части, расположенной в Оренбургской области, и в городской клинической больнице № 8 города Челябинска.

«Фальсифицированные продукты имеют пониженную пищевую и биологическую ценность и не отвечают потребностям организма в основных веществах и энергии. Поступление такой продукции к группам населения, которые лишены возможности выбора и которые как никогда нуждаются именно в качественных продуктах, преступно», — добавляют в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор также обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности предприятия, чтобы прекратить противоправные действия производителя молочного фальсификата.

До этого в Челябинске изъяли из продажи фальшивое сливочное масло — в нем также нашли растительные жиры.

