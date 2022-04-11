Речь идет о таких производителях, как ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт».
«Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе, поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом. Своими действиями производителя вводят в заблуждение покупателей и нарушают требования технических регламентов „О безопасности пищевой продукции“, „О безопасности молока и молочной продукции“, „Пищевая продукция в части ее маркировки“», — говорит пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.
Управление Россельхознадзора направило главам всех муниципальных образований Челябинской области письмо с рекомендацией учитывать черный список Роспотребнадзора и не допускать к участию в аукционах тех, кто выпускает заведомо фальсифицированную продукцию.