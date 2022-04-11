Производители сливочного масла из Челябинской области попали в черный список Роспотребнадзора

Все они занимались фальсификацией

Четыре производителя сливочного масла внесены в черный список Роспотребнадзора. Такое решение было принято по результатам проверок, которые проводили сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области, сообщает в понедельник, 11 апреля, пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Речь идет о таких производителях, как ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт».

«Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе, поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом. Своими действиями производителя вводят в заблуждение покупателей и нарушают требования технических регламентов „О безопасности пищевой продукции“, „О безопасности молока и молочной продукции“, „Пищевая продукция в части ее маркировки“»,

— говорит пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.