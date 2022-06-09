Производитель смартфонов Huawei начал закрывать магазины в России

Магазин в Челябинске пока продолжает работу

Китайский производитель цифровых гаджетов Huawei начал закрывать свои официальные магазины в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в компании. Причина — падение спроса на смартфоны и нехватка продукции на складах.

Работу прекратили четыре магазина Huawei в Москве, Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Уфе.

«Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины», — считает источник РИА Новости.

Согласно официальному сайту Huawei в России, единственный официальный магазин бренда в Челябинске располагается в ТРЦ «Фокус». Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации ТРЦ, магазин пока продолжает работу.