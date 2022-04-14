Производитель «Нурофена» и Durex передает права на бизнес в России

Об этом сообщили вечером 13 апреля в пресс-службе компании

Производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс" британская компания Reckitt Benckiser заявила о начале процесса передачи прав собственности на свой российский бизнес.



Активы могут быть переданы третьей стороне или местным руководителям компании. В пресс-службе организации отмечают также, что все сотрудники в России сохранят свои рабочие места и заработную плату до конца 2022 года.